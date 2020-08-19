РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Рабочие обустроили 10 парковочных мест во дворе одного из домов на улице 8 Марта в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №5 по улице 8 Марта в Подольске обустроено 10 парковочных мест. Также был произведен ремонт асфальтобетонного покрытия и тротуаров», - говорится в сообщении.

Работы по комплексному благоустройству на территории городского округа Подольск продолжаются.