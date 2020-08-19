РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 авг. Новая школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Солнечный подмосковного Щелкова получила заключение о соответствии и готова принять детей 1 сентября, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Школа на 1,1 тысячи мест готова встречать ребят 1 сентября. Заключение получено, все кабинеты подготовлены для учебного процесса», - говорится в сообщении.

Во всех учебных кабинетах установлена мебель, вывешены интерактивные доски и автоматические экраны. В спортивном зале расставлены инвентарь и оборудование для занятий, в кабинете труда установлены станки. При входе в здание установлены турникеты. Оборудованы камеры видеонаблюдения.