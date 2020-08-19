РИАМО - 19 авг. «Московский паркинг» с судебными приставами выявили должника по штрафам за нарушения правил дорожного движения, в том числе за неоплату парковки, на сумму более полумиллиона рублей, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Московского паркинга».

Автомобилист долгое время оставлял свой Volkswagen Touareg без оплаты на платных парковках, накопив штрафов на сумму более 200 тысяч рублей. Общая сумма задолженности, включая штрафы за другие нарушения правил дорожного движения, составила более 530 тысяч рублей. Автомобилист оплатил долг на месте.

«АМПП совместно с Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве регулярно проводит рейды по выявлению автомобилистов, вовремя не оплативших штрафы за неоплату парковки и другие нарушения правил дорожного движения. С начала года было организовано 28 рейдов, в ходе которых приставы наложили арест на имущество 24 должников», — сказал собеседник агентства.

Срок для оплаты постановлений составляет 60 дней. Если штраф просрочен, он будет направлен судебным приставам для принудительного взыскания. В этом случае нарушитель получит еще один штраф по статье 20.25 КоАП РФ — в два раза больше первоначального. Кроме того, приставы могут наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль.

Автомобилистам, своевременно не оплатившим штрафы, может быть отказано в выдаче парковочного разрешения. А действие уже выданного разрешения может быть приостановлено, пока все штрафы не будут полностью оплачены. Должнику также может быть отказано в праве выезда за границу или при оформлении кредита, лизинга или ипотеки.

«Мы просим водителей внимательно относиться к правилам дорожного движения, следить за наличием у себя штрафов и своевременно их погашать. Постановления направляются «Почтой России» по адресу регистрации автомобиля в ГИБДД — рекомендуем регулярно проверять почту либо настроить электронную доставку заказных писем. Проверить наличие штрафов вы также можете в нашем приложении «Парковки Москвы», — добавил представитель пресс-службы.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.