РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 19 авг. В 74 учреждениях городского округа Щелково прошла общеобластная тренировка по эвакуации при пожаре, она проходила в больницах, детских садах, социальных учреждениях, Домах культуры и торговых центрах, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Цель тренировки – на практике отработать действия персонала и посетителей объекта с массовым пребыванием людей при обнаружении возгорания», – говорится в сообщении.

В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральной спасатели провели показательное спасение человека, а затем спуск с крыши здания при помощи альпинистского снаряжения. Сценарий был максимально приближен к реальному.