РИАМО - 19 авг. В новой Москве заступил на дежурство новый пожарно-спасательный отряд, до конца года в Троицком и Новомосковском округах создадут еще четыре таких подразделения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Обеспечению безопасности в Троицком и Новомосковском округах уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы «Безопасный город» ввели в эксплуатацию четыре новых пожарных депо.

«С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза — до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза», — подчеркнул Бирюков.

На сегодняшний день в новой Москве дислоцируются 11 пожарных частей, однако в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число.

«Приступил к дежурству новый пожарно-спасательный отряд в поселении Московский, в нем работают 117 специалистов, суточная дежурная смена — 23 человека. Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера», — отметил заммэра.

Заступивший на дежурство новый пожарно-спасательный отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП. В его зоне ответственности находится городское поселение Московский и еще восемь населенных пунктов.

До конца текущего года планируется открыть еще четыре пожарно-спасательных отряда — в городе Щербинка и поселениях Марушкинское, Краснопахорское, Щаповское.