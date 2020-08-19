РИАМО - 19 авг. С 28 августа по 6 сентября на Красной площади в столице пройдет XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», предварительный список участников насчитывает уже более 20 заявок от военно-музыкальных коллективов со всего мира, сообщается на сайте фестиваля.

«Фестиваль «Спасская башня» – один из трех самых крупных международных культурных программ среди известнейших военно-музыкальных фестивалей мира. Как отмечает дирекция праздника, предварительный список участников насчитывает уже более чем 20 заявок от военно-музыкальных и творческих коллективов со всех уголков мира», - говорится в сообщении.

Список участников традиционно состоит из главных военных оркестров России и зарубежных стран, а также из музыкальных коллективов на базе охранных подразделений различных глав государств.

В этом году выступление оркестров можно будет увидеть и вне основной площадки. Они будут проходить и на других общедоступных сценах столицы - на железнодорожных вокзалах, в парках и садах Москвы.