РИАМО - 19 авг. В столице есть множество необычных детских площадок, среди них те, на которых дети могут попробовать поиграть на музыкальных инструментах и потанцевать, на таких площадках чаще всего устанавливают ксилофоны, барабаны и колокольчики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такие площадки, есть, к примеру, в парке «Сад будущего», Парке Горького, на территории сквера Бажова и в Чапаевском парке. Многие из них установлены по программе «Мой район», — говорится в сообщении.

Одна из самых больших площадок с металлическими ксилофонами и колокольчиками расположена в парке Дружбы. Там находятся сразу семь музыкальных инструментов, среди них можно найти градуированные колокольчики в форме лиры, состоящие из восьми элементов. Каждый из них дает собственный звук — от более тонких и высоких до нижних нот.

В парке «Сад будущего» установлен комплекс из шести цилиндрических барабанов, внешне похожих на кубинские барабаны конги. На них можно играть как одному, так и целой компанией.

Такие же барабаны есть в новом сквере на улице Декабристов в Отрадном и в парке «Новослободский» в Тверском районе. Цветовую гамму в последнем поддерживает также вертикальный ксилофон.

На территории сквера «Дубовая роща» находятся горизонтальные ксилофоны. Также там есть ксилофон «чынг» и круглый металлический барабан с футуристическим дизайном. Несмотря на гладкую поверхность, звучит он не монотонно, — каждая секция барабана издает свой звук.