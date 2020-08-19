РИАМО - 19 авг. В интернете показали кадры новых и еще не анонсированных моделей iPhone в чехлах, сообщает Газета.ru.

«Фотографии предоставили производители чехлов, которые уже показали аксессуары для iPhone 12 и iPhone 12 Pro», – уточняется в сообщении.

На снимки попали все четыре предстоящие модели: с диагональю 5,4, 6,1 (таких будет две модели) и 6,7 дюйма. Все устройства показаны только с задней стороны.

Показ iPhone 12 должен пройти в октябре. Некоторые гаджеты презентуют через пресс-релизы. Все четыре смартфона, по данным инсайдеров, получат OLED-дисплей, процессор Apple A14 и новые камеры.

Представители Apple уже подтвердили, что в 2020 году продажи смартфонов стартуют позже, чем обычно, на это повлияла пандемия Covid-19. Причиной для отсрочки начала продаж стали задержки в цепочке поставок.