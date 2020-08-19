РИАМО - 19 авг. База знаний с мировыми практиками применения технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) появилась на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

В базе собраны свыше 120 российских и международных кейсов, в число которых вошли и московские решения, исследования и презентации. К примеру, одна из городских сетей общественного питания использует виртуальную реальность для обучения персонала английскому языку: в VR-симуляции воссозданы типовые примеры общения с иностранцами.

«В базе можно изучить 67 российских и 55 зарубежных примеров. Все они распределены по сферам. Как показал обзор кейсов, чаще всего VR- и AR-технологии используются в медицине, образовании, культуре и туризме», – сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

VR помогает работникам столичного аэропорта Домодедово отработать действия в нештатных случаях. В виртуальной реальности воссоздали помещения аэропорта и придумали свыше 50 разных ситуаций, среди которых и аварийная посадка лайнера.

Интерактивная VR-выставка открыта сотрудниками государственной Третьяковской галереи. Ее гости могут посетить воссозданные мастерские художников Наталии Гончаровой и Казимира Малевича.

В базе знаний также имеются видеокейсы, аналитика, исследования и новости. База доступна для всех – любая компания может поделиться своим опытом.