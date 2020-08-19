РИАМО - 19 авг. Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления о датах введения маркировки для молочных продуктов, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается начать маркировать с 20 января 2021 года несгущенное молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток. Молоко и сливки, которые можно хранить менее 28 дней, а также сыр, сливочное масло, творог и безалкогольные напитки с молочным жиром — с 1 июля 2021 года. А пахту, йогурт, кефир и прочее — с 1 октября 2021 года», — уточняется в сообщении.

Крестьянским хозяйствам, торгующим в розницу созданной молочной продукцией, планируется отсрочить обязательную маркировку до 1 октября 2022 года.