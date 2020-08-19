РИАМО - 19 авг. Пациенты столичных поликлиник посетили врачей по новым адресам свыше 360 тысяч раз за время капитального ремонта зданий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Средний возраст 25 поликлиник, ушедших на ремонт в конце июня, составляет более 45 лет. Работы ведутся в более четверти зданий, из них – 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники.

«Здания устарели, им необходимо комплексное обновление. После ремонта поликлиники оборудуют современной диагностической техникой, а для пациентов и врачей будут созданы комфортные условия. Медпомощь во время ремонта остается доступной — просто оказывается в других филиалах поликлиник», — сказала вице-мэр.

Она напомнила, что записаться на прием горожане могут всеми привычными способами: онлайн, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике. Только теперь особое внимание нужно обращать на адрес учреждения.

Работы проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник, всего в программу входит 135 зданий, которые комплексно обновят. Рядом с поликлиниками благоустроят и озеленят территорию.



