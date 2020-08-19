РИАМО - 19 авг. Еще 1242 пациента выздоровели в столице после курса лечения от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших <...> продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента», – сказала вице-мэр.

Она добавила, что общее число вылеченных людей в мегаполисе к текущему моменту достигло 200 359.

После лечения медики проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия у человека заболевания. После выписки всем пациентам выдают соответствующие рекомендации.

Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц.

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19 АВГУСТА

- В России коронавирус диагностировали у 4 828 человек. В Москве 691 новый подтвержденный случай, в Подмосковье - 151.

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4687 жителей столицы.