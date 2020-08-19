РИАМО - 19 авг. Пожилая жительница Москвы заявила в полицию о пропаже с банковского счета 2,4 миллиона рублей после прохождения опроса на одном из сайтов в интернете, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Полицейские начали расследование по факту обращения и выяснили, что женщина повелась на уловку мошенников и помогла им совершить преступление.

«Под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте, женщина ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, после чего с них произошло списание денежных средств на общую сумму 2,4 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту случившегося полиция проводит проверку.