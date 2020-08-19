РИАМО - 19 авг. Неизвестный похитил из офиса столичной транспортной компании 1,8 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

О краже стало известно от кладовщика транспортной компании. Он сообщил, что деньги пропали из офиса на улице Чагинской.

«Неизвестный взломал замок входной двери и проник в офисное помещение транспортной компании, где из ящика тумбочки похитил денежные средства в общей сумме 1,8 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.