РИАМО - 19 авг. Стоимость компьютерной техники в России вырастет на 10-20% предстоящей осенью из-за увеличившегося спроса и падения курса рубля, пишет в среду газета «Известия».

На данный момент на рынке уже наблюдается дефицит некоторых моделей ноутбуков и комплектующих для компьютеров. С наступлением сентября в РФ приедут новые партии техники, цена которых будет выше нынешней. Кроме того, ожидается подорожание даже российской электроники.

«В первом полугодии 2020-го рос спрос на компьютеры (ПК и ноутбуки - ред.), а также увеличивались цены на них. Самые популярные моноблоки выросли в цене на 28%. ПК подорожали менее существенно – на 7%, а цены на ноутбуки остались примерно на прежнем уровне. При этом интерес к компьютерной технике в рунете вырос на 70%», – уточняется в материале.

За полугодие россияне купили 1,5 миллиона ноутбуков на сумму 61,8 миллиарда рублей. Этот показатель больше аналогичного за минувший год на 38% в штучном выражении и на 46% в денежном. В «Связном» отмечают, что средняя цена поднялась на 6% и достигла почти 41 тысячи рублей.

С мая стоимость ноутбуков увеличилась примерно на 20%, заявила глава дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. Средняя же цена стационарных ПК выросла на 10% за счет ослабевшего в марте рубля.

Пандемия Covid-19 поменяла отношение людей к ноутбукам, так как из-за удаленной работы и дистанционного обучения сразу вырос спрос на эту технику.

Аналитики отмечают дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков, цены на них осенью могут вырасти на 15-20%. Повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года. Кроме того, осенью эксперты ожидают продолжение роста продаж в случае прихода второй волны Covid-19.