РИАМО - 19 авг. На столичной улице Герасима Курина начались масштабные работы по благоустройству, они связаны с увеличением проходимости на данном участке из-за открытия станции МЦД-1 «Славянский бульвар», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дорога там неудобная для пешеходов — гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар со скамейками для отдыха», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, под землю уберут воздушные кабельные линии, после чего рабочие приступят к обустройству тротуаров и пешеходных дорожек. Их общая площадь составит почти 9 тысяч квадратных метров.

«В зонах отдыха разместят лавочки и уличные качели, а вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами», — добавил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что на территории высадят более одной тысячи деревьев, почти 700 кустарников и разобьют порядка 40 тысяч квадратных метров газона.

Проведенное благоустройство в целом улучшит пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.