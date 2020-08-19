РИАМО - 19 авг. За прошлую неделю столичным компаниям, работающим по франшизе, выделили 60,7 миллиона рублей в виде субсидий, за это время отраслевые комиссии одобрили более сотни заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам прошедшей недели выделено 60,7 миллиона рублей на субсидии для столичных компаний. Отраслевые комиссии одобрили 102 заявки. Это примерно в два раза больше средних показателей по предыдущим заседаниям», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что впервые было принято решение о выделении субсидий сразу для рекордного количества франчайзи: их получат 53 компании. На сегодняшний день одобрено 737 обращений о получении денежных средств и грантов для МСП на общую сумму 835 миллионов рублей.

Потратить субсидии на компенсацию затрат на участие в выставках и отраслевых мероприятиях на общую сумму 8,9 миллиона рублей смогут 40 субъектов малого бизнеса.

Пять предпринимателей смогут воспользоваться субсидией на обучение сотрудников по программам среднего и дополнительного профессионального образования. Общая сумма компенсаций — 717 тысяч рублей.

Также оплачиваются программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA). Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека и 10 миллионов рублей на компанию. Компенсировать можно до 95% затрат.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о расширении перечня получателей субсидий. Теперь на них смогут претендовать организации дошкольного, общего и дополнительного образования, организации, работающие в области досуга и развлечений, культуры, физкультуры и спорта.