РИАМО - 19 авг. Полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии задержали в Люберцах 38-летнюю женщину и ранее неоднократно судимого 45-летнего мужчину, которые подозреваются в вымогательстве денег у местного жителя с помощью шантажа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники, угрожая насилием мужчине и распространением сведений о якобы совершенном им изнасиловании, требовали передать им денежные средства в размере 600 тысяч рублей», – уточняется в сообщении.

Подозреваемые были задержаны правоохранителями во время передачи части требуемых денег.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Женщину поместили под домашний арест, мужчине назначили запрет определенных действий.