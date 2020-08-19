РИАМО - 19 авг. На улице Широкая в районе Северное Медведково произошло возгорание в автобусе, в момент происшествия внутри салона пассажиров не было, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Спасательные подразделения выезжали на улицу Широкая в районе 06:26. Загорелся припаркованный автобус на площади 15 квадратных метров, внутри никого не было», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание в салоне оперативно ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.