РИАМО - 19 авг. На улице Широкая в районе Северное Медведково произошло возгорание в автобусе, в момент происшествия внутри салона пассажиров не было, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
«Спасательные подразделения выезжали на улицу Широкая в районе 06:26. Загорелся припаркованный автобус на площади 15 квадратных метров, внутри никого не было», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание в салоне оперативно ликвидировали.
Информация о пострадавших не поступала.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии