РИАМО – 19 авг. Специалисты выявили недостатки на 32 детских площадках в Красногорске с начала 2020 года, работа по проверке детских игровых площадок проводится регулярно, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области

«С начала года сотрудниками отдела выявлены недостатки на 32 площадках в Архангельском, Нахабине, Путилкове и городе Красногорске по адресам: улица Карбышева, дом 15, улица Ленина, дом 63, Красногорский бульвар, дом 22, 26. Все нарушения устранены в срок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа по проверке детских игровых площадок проводится регулярно и будет продолжена, так как требованиями законодательства Московской области установлен высокий уровень безопасности детской игровой инфраструктуры.

Ранее на детской площадке в деревне Аристово подмосковного Красногорска демонтировали лестницу, из-за которой пострадал ребенок. Инцидент с четырехлетним мальчиком произошел 15 августа. Под ребенком провалилась металлическая лестница, в результате мальчик получил серьезные травмы и попал в больницу.