РИАМО - 19 авг. На базе столичных колледжей по почти 130 программам FutureSkills обучение профессиям будущего прошли свыше 3 тысяч школьников, на занятиях они осваивают нейропилотирование городского транспорта, проектирование инфраструктуры умного дома и сити-фермерство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские колледжи сегодня стали высокотехнологичными центрами профобразования благодаря постоянной модернизации материально-технической базы. Они дают возможность освоить профессии не только студентам, но и школьникам», — отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Компетенциям будущего обучают и студентов. Такие образовательные направления есть в 52 колледжах города. Например, образовательный комплекс градостроительства «Столица» обучает проектированию 3D-печати в строительстве, а колледж железнодорожного и городского транспорта — диагностике и техобслуживанию электромобилей и электробусов.

Приоритетными направлениями подготовки для колледжей стали информационные технологии, промышленность, транспорт и сфера услуг. Благодаря взаимодействию с ведущими предприятиями и компаниями столицы, выпускники сразу после окончания колледжей или даже во время учебы уже обеспечены работой.