РИАМО – 19 авг. За полгода объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы увеличился почти на 40%, по сравнению с первой половиной 2019 года, и составил 15,34 миллиарда долларов США, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы за второй квартал почти не изменилась и сейчас выглядит так: Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в первом квартале Германия обгоняла Китай. По словам Сергуниной, лучшая динамика наблюдалась по экспорту в Швейцарию, который вырос на 378%. Объем экспорта в Великобританию вырос на 292%, в Турцию – на 209%, в США – на 75%.

Увеличился и объем поставок в Китай (на 30%), в Южную Корею (на 25%), в Японию (на 6%).

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, объем экспорта промышленной продукции за полгода составил 13,75 миллиарда долларов США. Рост составил 40,3%. Объем поставок продукции агропромышленного комплекса составил 1,58 миллиарда долларов США, здесь рост составил 30,8%.

Спросом в других странах пользуются механическое оборудование, техника, компьютеры, коммуникационная аппаратура, лекарства, швейная и трикотажная одежда.

По данным руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, высокие темпы роста зафиксировали у химпромышленности, фармацевтики, косметической сферы, пищевой промышленности.

Во время пандемии столичным экспортерам помог центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции агропромышленного комплекса и инвестиционного развития «Моспром». Поддержку столичных компаний, которые продают продукцию за рубеж, также осуществляет Московский экспортный центр.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, малые и средние предприятия могут с помощью Московского экспортного центра получить гранты в 10% от суммы исполненных контрактов. Они также могут получить субсидии по возмещению до 100% затрат на продажу товаров и услуг за рубежом. Ранее в Москве решили расширить перечень расходов, которые можно компенсировать из бюджета.