РИАМО – 19 авг. Укладка нового покрытия на автодорогах в Подмосковье завершена на 92% от годового объема, ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области продолжается ремонтный сезон – в настоящее время укладка покрытия завершена более чем на 92% от общего объема», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в период с 10 по 17 августа дорожные службы завершили ремонт покрытия на 62 участках дорог общей площадью порядка 530 тысяч квадратных метров, из них на 18 региональных дорогах площадью более 393 тысячи квадратных метров и на 44 муниципальных дорогах площадью свыше 136 тысяч квадратных метров.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на 93 дорогах.

На территории Подмосковья проводится комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП на 20%, по сравнению с 2017 годом, а также снизить показатель смертности в дорожных авариях до 12 человек на 100 тысяч населения.