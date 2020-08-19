РИАМО - 19 авг. В Москве за сутки умерли 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, с начала пандемии в столице умерли 4687 человек с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», – напоминается в сообщении.

Специалисты рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем. Если есть необходимость, то следует оперативно вызывать врача на дом.

В столице число новых случаев коронавируса за последний месяц снизилось на 10%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.

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19 АВГУСТА

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4687 жителей столицы.