РИАМО - 19 авг. В Москве за сутки умерли 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщает столичный оперштаб.
Таким образом, с начала пандемии в столице умерли 4687 человек с Covid-19.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», – напоминается в сообщении.
Специалисты рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем. Если есть необходимость, то следует оперативно вызывать врача на дом.
В столице число новых случаев коронавируса за последний месяц снизилось на 10%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.
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19 АВГУСТА
- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4687 жителей столицы.
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