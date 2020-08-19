Якиманка – довольно противоречивый район в центре Москвы. Парк Горького и «Красный Октябрь», Петр I Церетели и Третьяковка, Дом на набережной и Нескучный сад – это все здесь. Элитные ЖК нулевых соседствуют с остатками московской старины, а коренные москвичи живут бок о бок со звездами, золотой молодежью, офисным планктоном, «понаехавшими» владельцами элитной недвижимости, тусовщиками из московских «спальников» и туристами, которых притягивают достопримечательности. Жители Якиманки рассказали РИАМО, за что любят свой район и что хотели бы здесь изменить.
Легендарные Кадаши
Район Якиманка получил свое название по одноименной улице, а та, в свою очередь, была названа в честь церкви Иоакима и Анны, позже снесенной.
«Наш герб – золотая райская птица – символизирует заботу о духовных благах, что стало возможным благодаря купцам-благотворителям, а волнообразная оконечность означает Москву-реку» - рассказывает 34-летняя жительница Якиманки Анна.
Еще до вхождения этой территории в состав Москвы здесь располагались села, в том числе Кадашево, жители которого занимались прядением и ткачеством. Память о нем сохранилась в названии Кадашевской набережной и всей исторической местности под названием Кадаши. Сейчас при храме Воскресения Христова в Кадашах работает музей «Кадашевская слобода».
В конце 18 века тут начали строиться дворянские усадьбы Голицыных, Трубецких, Демидовых, Строгановых. Позже в Якиманку потянулись фабриканты: здесь основали первый механический завод и первую в Москве электростанцию.
В советское время в районе Якиманки появились типовые многоэтажки, а в 90-х началась реконструкция исторической застройки, часть которой все-таки сохранилась.
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«Живу как в музее»
До многих знаковых достопримечательностей Москвы здесь буквально рукой подать, а чудом сохранившиеся старинные здания создают особую, «ламповую» атмосферу, говорит местный житель Виктор.
Главные места притяжения туристов и москвичей – благоустроенная Крымская набережная, парк Горького и парк искусств «Музеон». И конечно, Третьяковка, ЦДХ и «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной. Оттуда, по словам коренных москвичей, когда-то пахло шоколадом на весь район.
На территории Якиманки сохранилось и много старинных храмов и монастырей. Одной из жемчужин является храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке – желтая церковь в стиле классицизма архитектора Осипа Бове.
Многие улицы района – Большая Якиманка, Большая Ордынка, Большая Полянка и другие – сами по себе являются достопримечательностями, считают местные жители.
По словам коренного москвича Александра, «здесь прекрасно все». Район Якиманки уникален тем, что практически любая его точка чем-то примечательна и по-своему приятна: тут и парк Горького, и тусовочная «Стрелка», и тихие набережные, и паутина переулков, и даже половина Шаболовки (другая часть – уже Донской район).
Настоящая легенда Якиманки – знаменитый Дом на набережной, в котором жили и маршал Жуков, и актер Алексей Баталов, и журналист Сергей Доренко, и многие другие люди эпохи, партийная и писательская элита СССР.
«Тут и затухший кинотеатр «Ударник», и действующий Театр Эстрады. А рядом с ними – та самая Болотная», - восхищается собеседник РИАМО.
Кстати, скоро у москвичей и гостей столицы появится новое место притяжения в районе Якиманки – современный арт-центр на месте ГЭС-2, реконструкцию которой обещают завершить в первой половине 2021 года. Здесь разместятся выставочные залы, образовательные классы, творческие мастерские, библиотека, книжный магазин, актовый зал, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, а также березовая роща и пешеходную зону с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал, благоустроенной набережной и спуском к воде.
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Маргиналы и «недохипстеры»
Впрочем, даже в умиротворенной и уютной Якиманке есть место, куда не стоит ходить, чтобы не испортить впечатление о районе. По словам Александра, этоРепинский сквер – увы, сегодня не самое уютное место.
«Его облюбовали разного рода маргиналы, не имеющие уважения ни к Москве, ни к ее истории, ни к москвичам, любящим свой город. Репинский сквер осквернен молодыми алкоголиками да матерящимися девицами, которых периодически гоняет полиция, вызванная непоседами вроде «Льва против», - рассказывает москвич.
По его словам, вокруг все чаще можно слышать немосковский говор: район престижен и состоятельные гости столицы покупают тут квадратные метры. Но даже их подчас чрезмерная напыщенность, разбавленная провинциальностью, меркнет на фоне бородатых юношей с бутылками алкоголя и их подружек с разноцветными волосами, ведущих псевдоинтеллектуальные споры.
На нарушителей покоя и порядка жалуются и другие опрошенные москвичи.
«Наблюдала, как компании распивают пиво и дебоширят, орут в общественных местах. Иногда это действительно бесит, хотя подобных товарищей не так много», - жалуется жительница Якиманки.
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Много парков и плохие велодорожки
Визуальный и экологический плюс района – большие зеленые зоны. Воробьевы горы, Нескучный сад и парк Горького – любимые места прогулок у местных жителей и магнит для туристов, которые приезжают сюда по новой канатке со стороны «Лужников».
Здесь раздолье и для спортсменов, устраивающих пробежки вдоль Москвы-реки, и для любителей катания на велосипедах, роликах, скейтах, самокатах и прочих устройствах индивидуального перемещения.
Казалось бы, для жителей центра идеально перемещаться по городу не на метро или автомобиле, а на велосипедах, однако, по словам местных, инфраструктура для катания в районе развита весьма условно.
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Золотая молодежь и элитные ЖК
В лужковскую эпоху район оброс современными элитными ЖК, ведь близость к Кремлю делает Якиманку одним из наиболее престижных районов ЦАО. Район также привлекает Москвой-рекой и красивыми видами.
В конце 90-х был построен комплекс «Торрис-Хаус» с теннисным кортом на крыше, позднее появились элитные ЖК «Коперник» и «Имперский дом», «Онегин». Среди более новых комплексов с апартаментами - «Мон Шер», Cloud Nine и «Софийский». Некоторые дома имеют собственные фитнес-центры, магазины и рестораны.
Именно поэтому среди жителей Якиманки много статусных людей, а вот приезжих мало. Жилье покупают те, кто хочет жить с комфортом в тихой гавани в центре Москвы. И конечно, кто может себе это позволить. По мнению местных, люди предпочитают здесь скорее снимать квартиры, нежели покупать.
«По улицам ходят девушки, одетые в Gucci с ног до головы, и бизнесмены, глядя на их костюмы, начинаешь складывать в уме несколько своих зарплат. Соседи тоже звездные. Слышал, что в этом районе жили Григорий Лепс, Татьяна Навка, Глюкоза и многие другие», - рассказывает москвич Виктор.
Правда, недвижимость в районе Якиманки хоть и считается дорогой, все-таки уступает по цене клубным домам на Остоженке в соседних Хамовниках. Не очень дорогое – по московским меркам – жилье тут еще встречается.
«Есть роскошные квартиры и за 200, и за 500 миллионов рублей, при этом в домах по Житной улице мне встречалась квартира за 20 миллионов», - рассказывает 33-летняя Елена.
Пешком до метро и криминальный Павелецкий
На территории района расположено три станции метро: «Октябрьская», «Полянка» и «Третьяковская», а у границ еще две — «Шаболовская» и «Добрынинская». Здесь можно прокатиться и на трамвае, и на автобусе.
По ее словам, пробки в часы пик бывают, но этим грешат все мегаполисы.
А вот близость к Павелецкому вокзалу (район Замоскворечье) создает, скорее, проблемы. Как утверждает местный житель Никита, хотя в целом район спокойный благодаря патрулированию и камерам видеонаблюдения, территории вблизи вокзала небезопасны.
«Я лично вызывал полицию несколько раз у привокзальной зоны, потому что видел драку или слышал, как кто-то кричал о помощи. Также неспокойно вблизи ночных заведений», - предупреждает он.
Не радует жителя и система светофоров, подземных и пешеходных переходов. Это в том числе касается улицы Большая Якиманка и района Ленинского проспекта.
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Якиманка – это не про «пятерочки»
Якиманка в большей степени район офисно-деловой, но и с инфраструктурой «для жизни» дела здесь обстоят неплохо.
Как говорят местные, с медициной особых проблем нет, есть и обычные поликлиники, и дорогие медцентры. Образование тоже на уровне: несколько школ входят в список лучших в Москве, есть лицей при посольстве Франции, частная «Пироговская школа», частные детсады, несколько вузов. В наличии и многочисленные фитнес-клубы, и салоны красоты, как сетевые, так и элитные.
Из-за туристического потенциала здесь большое количество кафе и ресторанов, при этом преобладают заведения среднего класса.
«Это, конечно, не Китай-город, где тусовочные точки разбросаны чуть-ли не на расстоянии полуметра, но найти местечко, чтобы вкусно пообедать, всегда можно. В 500-1000 рублей уложиться реально. По вечерам люблю зайти в немноголюдные бары, выпить вина у камина», - рассказывает Никита.
А вот 34-летняя Анна предпочитает заведения иного класса. «Зачем в чем-то себе отказывать, если ты можешь себе это позволить? Любимый ресторан - «Pescatore», где подают блюда средиземноморской кухни. Деликатесы поставляют из Японии и Севера России. Однажды мой чек за вечер составил 8000 рублей», - рассказывает девушка.
Что касается ритейла, то продуктовых супермаркетов, по мнению местных, недостаточно, хотелось бы иметь в шаговой доступности больше сетевых магазинов с широким ассортиментом продуктов, хозяйственных и зоотоваров. В районе же преобладают точечные магазины вроде «Перекрестка экспресс» или «Азбуки вкуса» с деликатесами.
Но, как говорит Александр, Якиманка – это вообще не про «Пятерочки». И конечно, с этим не поспоришь.
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