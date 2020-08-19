Якиманка – довольно противоречивый район в центре Москвы. Парк Горького и «Красный Октябрь», Петр I Церетели и Третьяковка, Дом на набережной и Нескучный сад – это все здесь. Элитные ЖК нулевых соседствуют с остатками московской старины, а коренные москвичи живут бок о бок со звездами, золотой молодежью, офисным планктоном, «понаехавшими» владельцами элитной недвижимости, тусовщиками из московских «спальников» и туристами, которых притягивают достопримечательности. Жители Якиманки рассказали РИАМО, за что любят свой район и что хотели бы здесь изменить.

Легендарные Кадаши

Район Якиманка получил свое название по одноименной улице, а та, в свою очередь, была названа в честь церкви Иоакима и Анны, позже снесенной.

«Наш герб – золотая райская птица – символизирует заботу о духовных благах, что стало возможным благодаря купцам-благотворителям, а волнообразная оконечность означает Москву-реку» - рассказывает 34-летняя жительница Якиманки Анна.

Еще до вхождения этой территории в состав Москвы здесь располагались села, в том числе Кадашево, жители которого занимались прядением и ткачеством. Память о нем сохранилась в названии Кадашевской набережной и всей исторической местности под названием Кадаши. Сейчас при храме Воскресения Христова в Кадашах работает музей «Кадашевская слобода».

В конце 18 века тут начали строиться дворянские усадьбы Голицыных, Трубецких, Демидовых, Строгановых. Позже в Якиманку потянулись фабриканты: здесь основали первый механический завод и первую в Москве электростанцию.

В советское время в районе Якиманки появились типовые многоэтажки, а в 90-х началась реконструкция исторической застройки, часть которой все-таки сохранилась.

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«Живу как в музее»

До многих знаковых достопримечательностей Москвы здесь буквально рукой подать, а чудом сохранившиеся старинные здания создают особую, «ламповую» атмосферу, говорит местный житель Виктор.

«Мы с семьей часто гуляем по району пешком, и дочь каждый раз делает фото для Instagram. Я как будто живу в музее», - отмечает москвич.

Главные места притяжения туристов и москвичей – благоустроенная Крымская набережная, парк Горького и парк искусств «Музеон». И конечно, Третьяковка, ЦДХ и «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной. Оттуда, по словам коренных москвичей, когда-то пахло шоколадом на весь район.

На территории Якиманки сохранилось и много старинных храмов и монастырей. Одной из жемчужин является храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке – желтая церковь в стиле классицизма архитектора Осипа Бове.

Фото из инстаграма go_proshin

Многие улицы района – Большая Якиманка, Большая Ордынка, Большая Полянка и другие – сами по себе являются достопримечательностями, считают местные жители.

По словам коренного москвича Александра, «здесь прекрасно все». Район Якиманки уникален тем, что практически любая его точка чем-то примечательна и по-своему приятна: тут и парк Горького, и тусовочная «Стрелка», и тихие набережные, и паутина переулков, и даже половина Шаболовки (другая часть – уже Донской район).

«Здесь еще есть места, сохранившие свою первозданность, старинность, дух прежней Москвы, а сейчас даже стиль Москвы 80-х уже может считаться историей», - отмечает Александр.

Настоящая легенда Якиманки – знаменитый Дом на набережной, в котором жили и маршал Жуков, и актер Алексей Баталов, и журналист Сергей Доренко, и многие другие люди эпохи, партийная и писательская элита СССР.

«Тут и затухший кинотеатр «Ударник», и действующий Театр Эстрады. А рядом с ними – та самая Болотная», - восхищается собеседник РИАМО.

Кстати, скоро у москвичей и гостей столицы появится новое место притяжения в районе Якиманки – современный арт-центр на месте ГЭС-2, реконструкцию которой обещают завершить в первой половине 2021 года. Здесь разместятся выставочные залы, образовательные классы, творческие мастерские, библиотека, книжный магазин, актовый зал, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, а также березовая роща и пешеходную зону с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал, благоустроенной набережной и спуском к воде.

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Маргиналы и «недохипстеры»

Впрочем, даже в умиротворенной и уютной Якиманке есть место, куда не стоит ходить, чтобы не испортить впечатление о районе. По словам Александра, этоРепинский сквер – увы, сегодня не самое уютное место.

«Его облюбовали разного рода маргиналы, не имеющие уважения ни к Москве, ни к ее истории, ни к москвичам, любящим свой город. Репинский сквер осквернен молодыми алкоголиками да матерящимися девицами, которых периодически гоняет полиция, вызванная непоседами вроде «Льва против», - рассказывает москвич.

По его словам, вокруг все чаще можно слышать немосковский говор: район престижен и состоятельные гости столицы покупают тут квадратные метры. Но даже их подчас чрезмерная напыщенность, разбавленная провинциальностью, меркнет на фоне бородатых юношей с бутылками алкоголя и их подружек с разноцветными волосами, ведущих псевдоинтеллектуальные споры.

«Конечно, это явление свойственно не только Болотной – недохипстеры проникли почти всюду, – но на фоне общей умиротворенности Якиманки выглядит нелицеприятно», - резюмирует наш собеседник.

На нарушителей покоя и порядка жалуются и другие опрошенные москвичи.

«Наблюдала, как компании распивают пиво и дебоширят, орут в общественных местах. Иногда это действительно бесит, хотя подобных товарищей не так много», - жалуется жительница Якиманки.

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Много парков и плохие велодорожки

Визуальный и экологический плюс района – большие зеленые зоны. Воробьевы горы, Нескучный сад и парк Горького – любимые места прогулок у местных жителей и магнит для туристов, которые приезжают сюда по новой канатке со стороны «Лужников».

Здесь раздолье и для спортсменов, устраивающих пробежки вдоль Москвы-реки, и для любителей катания на велосипедах, роликах, скейтах, самокатах и прочих устройствах индивидуального перемещения.

Казалось бы, для жителей центра идеально перемещаться по городу не на метро или автомобиле, а на велосипедах, однако, по словам местных, инфраструктура для катания в районе развита весьма условно.

«Не считая зоны, которая тянется вдоль парка Горького, дорожки разбросаны в рандомных местах, иногда упираются в бордюры, заканчиваются так же внезапно, как и начинаются. На велике порой приходится ездить либо по проезжей части, либо по тротуару», - говорит местный житель Никита.

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Золотая молодежь и элитные ЖК

В лужковскую эпоху район оброс современными элитными ЖК, ведь близость к Кремлю делает Якиманку одним из наиболее престижных районов ЦАО. Район также привлекает Москвой-рекой и красивыми видами.

В конце 90-х был построен комплекс «Торрис-Хаус» с теннисным кортом на крыше, позднее появились элитные ЖК «Коперник» и «Имперский дом», «Онегин». Среди более новых комплексов с апартаментами - «Мон Шер», Cloud Nine и «Софийский». Некоторые дома имеют собственные фитнес-центры, магазины и рестораны.

Именно поэтому среди жителей Якиманки много статусных людей, а вот приезжих мало. Жилье покупают те, кто хочет жить с комфортом в тихой гавани в центре Москвы. И конечно, кто может себе это позволить. По мнению местных, люди предпочитают здесь скорее снимать квартиры, нежели покупать.

«Я лично видел, как из открытого окна представители золотой молодежи сбрасывали полные бутылки элитного шампанского во время вечеринки», - делится местный житель Егор.

«По улицам ходят девушки, одетые в Gucci с ног до головы, и бизнесмены, глядя на их костюмы, начинаешь складывать в уме несколько своих зарплат. Соседи тоже звездные. Слышал, что в этом районе жили Григорий Лепс, Татьяна Навка, Глюкоза и многие другие», - рассказывает москвич Виктор.

Правда, недвижимость в районе Якиманки хоть и считается дорогой, все-таки уступает по цене клубным домам на Остоженке в соседних Хамовниках. Не очень дорогое – по московским меркам – жилье тут еще встречается.

«Есть роскошные квартиры и за 200, и за 500 миллионов рублей, при этом в домах по Житной улице мне встречалась квартира за 20 миллионов», - рассказывает 33-летняя Елена.

Пешком до метро и криминальный Павелецкий

На территории района расположено три станции метро: «Октябрьская», «Полянка» и «Третьяковская», а у границ еще две — «Шаболовская» и «Добрынинская». Здесь можно прокатиться и на трамвае, и на автобусе.

«Меня система транспорта радует. Он доступен, его достаточно. Моя станция в пяти минутах ходьбы от дома, а у моей подруги метро в паре остановок, которые она пробегает с чашкой кофе пешком. Получается фитнес», - рассказывает жительница Якиманки Дарья.

По ее словам, пробки в часы пик бывают, но этим грешат все мегаполисы.

А вот близость к Павелецкому вокзалу (район Замоскворечье) создает, скорее, проблемы. Как утверждает местный житель Никита, хотя в целом район спокойный благодаря патрулированию и камерам видеонаблюдения, территории вблизи вокзала небезопасны.

«Я лично вызывал полицию несколько раз у привокзальной зоны, потому что видел драку или слышал, как кто-то кричал о помощи. Также неспокойно вблизи ночных заведений», - предупреждает он.

Не радует жителя и система светофоров, подземных и пешеходных переходов. Это в том числе касается улицы Большая Якиманка и района Ленинского проспекта.

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Якиманка – это не про «пятерочки»

Якиманка в большей степени район офисно-деловой, но и с инфраструктурой «для жизни» дела здесь обстоят неплохо.

Как говорят местные, с медициной особых проблем нет, есть и обычные поликлиники, и дорогие медцентры. Образование тоже на уровне: несколько школ входят в список лучших в Москве, есть лицей при посольстве Франции, частная «Пироговская школа», частные детсады, несколько вузов. В наличии и многочисленные фитнес-клубы, и салоны красоты, как сетевые, так и элитные.

Из-за туристического потенциала здесь большое количество кафе и ресторанов, при этом преобладают заведения среднего класса.

«Это, конечно, не Китай-город, где тусовочные точки разбросаны чуть-ли не на расстоянии полуметра, но найти местечко, чтобы вкусно пообедать, всегда можно. В 500-1000 рублей уложиться реально. По вечерам люблю зайти в немноголюдные бары, выпить вина у камина», - рассказывает Никита.

А вот 34-летняя Анна предпочитает заведения иного класса. «Зачем в чем-то себе отказывать, если ты можешь себе это позволить? Любимый ресторан - «Pescatore», где подают блюда средиземноморской кухни. Деликатесы поставляют из Японии и Севера России. Однажды мой чек за вечер составил 8000 рублей», - рассказывает девушка.

Что касается ритейла, то продуктовых супермаркетов, по мнению местных, недостаточно, хотелось бы иметь в шаговой доступности больше сетевых магазинов с широким ассортиментом продуктов, хозяйственных и зоотоваров. В районе же преобладают точечные магазины вроде «Перекрестка экспресс» или «Азбуки вкуса» с деликатесами.

Но, как говорит Александр, Якиманка – это вообще не про «Пятерочки». И конечно, с этим не поспоришь.