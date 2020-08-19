РИАМО - 19 авг. В среду в Москве и Московской области ожидается теплая погода с переменной облачностью и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 21-23 градуса, по области — плюс 19-24 градуса», — говорится в сообщении.

Содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений. Ветер будет дуть слабый, геомагнитный фон преимущественно спокойный.

Как отмечают специалисты, лето является наиболее благоприятным временем для метеозависимых людей, у которых реже развиваются метеопатические реакции и оно хорошо для укрепления здоровья.