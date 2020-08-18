РИАМО – 18 авг. Министерство экономического развития России совместно с корпорацией «Синергия» проведут 19 августа вебинар «Мой бизнес», посвященный вопросам наставничества и его роли для старта и развития бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Как наставники помогают предпринимателям открывать и развивать бизнес, где найти ментора и чем он может быть полезен тем, кто только планирует начать свое дело, или опытным бизнесменам, которые столкнулись со сложностями и нуждаются в помощи для поиска решений? На эти и другие вопросы ответят спикеры вебинара», — говорится в сообщении.

Известные предприниматели, менторы и представители центров «Мой бизнес» расскажут о существующих методиках наставничества, а также поделятся практическими советами и секретами по развитию бизнеса с помощью наставника.

Президент группы-компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция» Александр Кравцов расскажет о взаимной пользе и вдохновении, а также о монетизации личной социальной сети. Основатель «Института наставничества» и программы «Молодежный бизнес России» Борис Ткаченко в своем выступлении раскроет самые распространенные ошибки во взаимодействии с наставниками, а также расскажет о трендах и международном и российском опыте.

Также в рамках вебинара будут представлены существующие бесплатные программы наставничества, реализуемые в центрах «Мой бизнес», реальные кейсы предпринимателей, которые смогли вырасти с помощью ментора и вывести свое дело на новый уровень, и многое другое.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Трансляция вебинара будет доступна по ссылке. Для просмотра необходима авторизация или регистрация.