РИАМО - 18 авг. Военный инновационный технополис «ЭРА» представит инновационные разработки в оборонной сфере на форуме «Армия-2020», который стартует в Подмосковье 23 августа, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В течение года мы проводили выставки научных достижений под эгидой «День инноваций Минобороны России». По итогам выбрали наиболее перспективные разработки, которые и представим на нашей экспозиции на форуме «Армия-2020». Одним из главных критериев отбора победителей была значимость применения инновационной разработки в интересах Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал начальник ВИТ «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Он отметил, что всего на стенде «День инноваций Минобороны России» будет представлено 23 экспоната.

Так, будет представлено портативное зарядное устройство на базе электрохимических генераторов, благодаря которому возможно заряжать, например, военные рации, навигационные устройства, лазерные дальномеры, все, что работает от аккумуляторных батарей в полевых условиях. Также на форуме покажут новейший тепловизор для бесконтактного измерения температуры тела.