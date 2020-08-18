РИАМО - 18 авг. Подъемные платформы для инвалидов установят в жилом доме в Ясном проезде в районе Южное Медведково в Северо-Восточном административном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Согласован комплекс работ для обеспечения беспрепятственного доступа на площадку первой остановки лифта маломобильным гражданам, передвигающимся на кресле-коляске.

«В ходе работ в доме в районе Южное Медведково предусмотрена установка платформы вертикального перемещения, а также ремонт входной группы, включающий замену наружных и тамбурных дверных блоков на оборудованные системой автоматического открывания и доводчиком», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Электроснабжение платформы будет организовано от панели общедомовых нагрузок вводно-распределительного устройства жилого дома с установкой дополнительного автоматического выключателя и прокладкой питающего кабеля.

Кроме того, специалисты проведут ремонт системы отопления по существующей схеме в части замены и переноса отопительного прибора из зоны установки вертикального подъемника в пределах лестничной клетки.