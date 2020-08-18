РИАМО – 18 авг. Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют о начале приема работ на XII Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец», говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

«Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Цель конкурса ― поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность органов власти и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации», — говорится в сообщении.

На конкурс принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.

Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести основных номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (к 75-летию Победы).

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». А работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

Работы принимаются на всех языках народов России с краткой аннотацией на русском языке.

В Центральном федеральном округе прием работ завершат 1 октября.

Традиционно в состав жюри входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и ученые-этнологи. Федеральные/региональные и локальные/этнические СМИ будут оценивать два отдельных жюри. Задача экспертов ― выделить самые актуальные и профессиональные работы.

Материалы следует направлять на электронный адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, улица Тверская, дом 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, «СМИротворец-2020».