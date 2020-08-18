РИАМО - 18 авг. С 19 августа по 2 сентября в управлении Роспотребнадзора по Московской области будет работать горячая линия, по которой можно будет задать вопросы по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщается на сайте ведомства.

Линия организована в преддверии нового учебного года.

«Интересующие вас вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы и школьных принадлежностей вы сможете задать по телефонам горячей линии», - говорится в сообщении.

Кроме того, круглосуточно организована работа единого консультационного центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43). Также консультирование проводят специалисты территориальных отделов управления (контактные телефоны территориальных отделов размещены на сайте Роспотребнадзора).