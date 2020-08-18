РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 авг. Восемь тонн строительного мусора вывезли после ремонта ливневки в промзоне Силикат Котельников, дорога, проходящая через промзону Силикат, является одной из важных транспортных артерий в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сотрудники аварийно-технической службы МУЖКП «Котельники» в строгом соответствии с указанными нормативными актами выполнили капитальную уборку мусора, оставшегося после завершения ремонтных работ колодцев ливневой канализации в промзоне Силикат. В общей сложности было вывезено восемь тонн мусора», - говорится в сообщении.

Автомобильная дорога, проходящая через промзону Силикат, является одной из важных транспортных артерий в городском округе Котельники с достаточно интенсивным движением. Содержание ее в надлежащем состоянии имеет важное значение.