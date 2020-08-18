РИАМО - 18 авг. Столичные следователи организовали доследственную проверку после того, как СМИ опубликовали информацию о возможном мошенничестве в отношении 80-летнего пенсионера, у которого украли 1 миллион рублей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Известно, что в ноябре 2019 года пенсионеру позвонил неизвестный. Он представился работником комиссии по жилищным вопросам Москвы и сообщил, что в связи с прошлыми заслугами пожилому мужчине положены дополнительные 20 квадратных метров жилплощади. Пенсионер в своре время работал инженером. Злоумышленник сказал, что его патенты произвели положительный экономический эффект на развитие СССР.

«Однако для получения льготы ему необходимо заплатить 1 миллион рублей. Пенсионер отдал эти деньги неизвестному, после чего тот перестал выходить на связь», - отметила Иванова.

Сейчас следователи проверяют факты из СМИ.