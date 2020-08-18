РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Члены отряда «Юнармия» из подмосковных Люберец посетили музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберецкие юнармейцы посетили музейный комплекс «Дорога памяти» и главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот». Протяженность мемориальной галереи «Дорога памяти» составляет 1418 шагов. Каждый шаг означает один день Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

В каждом зале музейного комплекса установлены специальные терминалы, позволяющие найти информацию об участниках Великой Отечественной войны. На данный момент загружено более 30 миллионов биографий, и база постоянно пополняется.

Среди представленных экспонатов — личные вещи красноармейцев, фронтовые письма, газетные публикации, флаги и знамена, военные трофеи.

Также юнармейцы побывали в храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Его построили к 75-летию Победы.

Храм является пятикупольным, выполнен в русско-византийском стиле. Его ступени созданы из переплавленного трофейного оружия вермахта - хранившихся на складах боеприпасов, пулеметов, отдельных элементов артиллерийского и бронетанкового вооружения, не имевших музейной и исторической ценности.