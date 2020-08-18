РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Парк «Наташинские пруды» подмосковных Люберец стал одним из самых посещаемых в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В топ посещаемых парков за прошедшую неделю, с 10 по 16 августа, вошли пять парков Подмосковья. На четвертом месте расположился парк «Наташкинские пруды» Люберец, его посетили 8,5 тысячи человек», - говорится в сообщении.

С 10 по 16 августа парки посетили более 580 тысяч человек, а за первое полугодие 2020 года - более 7,5 миллионов человек. Для сравнения – за весь 2019 год посещаемость парков составила более 9 миллионов человек.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков. С 2014 года их число увеличилось почти в пять в раз.