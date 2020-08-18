РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В подмосковных Люберцах объявили аукцион на экологическую реабилитацию русла реки Македонки, извещение об аукционе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен аукцион на экологическую реабилитацию русла реки Македонки в пределах озера Малаховского городского округа Люберцы»,- сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение об аукционе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Завершить реабилитацию планируется в 2020 году. Реабилитация осуществляется в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.