РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Доступность гимназии №1 для маломобильных групп населения проверили в Люберцах, по итогам проверки нарушений не выявили, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

Инспектирование прошло в рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда».

«Такие проверки в рамках федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» проводятся регулярно. Данное инспектирование приурочено к началу нового учебного года. Учреждение соответствует основным требованиям адаптации для маломобильных групп граждан», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Директор гимназии Наталья Соловьева отметила, что учреждение адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими, переговорное устройство с кнопкой вызова расположено на входе, а также обеспечен безбарьерный вход в здание и пути движения для инвалидов на кресле-коляске.

Заместитель директора Татьяна Моторина рассказала, что пандус вместе с входной группой, которые выложены кафельной плиткой, в осенне-зимний период укрепляются антискользящим покрытием.

Кроме того, члены комиссии проверили условия для соблюдения требований по нераспространению коронавирусной инфекции среди учащихся. Подготовительные мероприятия к встрече учеников гимназии уже завершены: во дворе гимназии и внутри помещения нанесена разметка для сохранения социальной дистанции, установлены автоматические санитайзеры, классы для занятий будут подбираться с учетом количества учащихся.