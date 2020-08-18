РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В подмосковных Люберцах 22 августа состоится открытый турнир по силовому экстриму «Люберецкая сила», спортсмены будут соревноваться в подъеме и переносе нестандартных тяжестей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Первый открытый турнир по силовому экстриму «Люберецкая сила» состоится в Центральном парке культуры и отдыха 22 августа. Захватывающее состязание пройдет на площади возле фонтана. Начало в 12:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Спортсмены будут соревноваться в подъеме и переносе нестандартных тяжестей. Также в программе запланированы силовые мастер-классы: жим лежа на горизонтальной скамье, максимальный подъем на бицепс, становая тяга.

Организаторами мероприятия являются МУ «Парк культуры и отдыха», Федерация силового многоборья при поддержке комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы.