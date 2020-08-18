РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Школьники Подольска смогут поучаствовать в проекте «Школьный космический телескоп» после прохождения курсов городского центра дополнительного образования школы №29, сообщил заместитель директора по научно-методической работе школы №29 Игорь Царьков.

В Подольске на базе школы №29 в 2019 году в астро-космическом комплексе начали реализацию проекта «Школьный космический телескоп», который рассчитан на пять лет. В настоящее время там создали центр управления полетом и установили антенную станцию. Еще две планируют разместить в районе Новосибирска (или Омска) и Владивостока. В 2021 году должны запустить в космос прототип, а а в 2022-м и 2023-м - уже финальный вариант космического телескопа.

«Школа №29 является городским центром дополнительного образования. У нас читают 20 дополнительных курсов для детей из школ всего Подольска. В том числе по темам космическая география, астрономия, нанотехнологии и многие другие. Это бесплатно, за счет городского бюджета. Дети, которые прошли первичный курс, затем идут в проектную деятельность и там уже более углубленно занимаются выбранным направлением. В том числе они могут принять участие в проекте «Школьный космический телескоп», - сказал Царьков.

Он отметил, что проект открыт и школьники имеют возможность присоединиться к нему, начиная с девятого класса. У детей должны быть навыки и желание развиваться в программировании, конструировании, классической физике. Так как это комплексный проект, в нем нужно все уметь делать.

Участники проекта смогут присутствовать при запуске спутника-прототипа в 2022 году на Байконуре. Прототип нужен для отладки всех систем. Программа рассчитана до 2023 года, к этому времени нужно сделать второй основной запуск финальной версии телескопа. Он должен пробыть на полярной орбите Земли длиной 600 километров около трех лет. Запускать телескоп будет «Роскосмос».

В проекте уже принимают участие дети из Подольска, Троицка, Москвы, Владимира и Ульяновска. Они получат разнообразные компетенции, согласно тем задачам, которые будут решать. Во главу угла ставят образовательную составляющую.

Телескоп сможет обнаруживать кометы, астероиды, измерять светимость переменных звезд, фотографировать объекты глубокого космоса, все планеты Солнечной системы и их спутники. Фотографии с него будут принимать в трех точках, объединенных центром управления, и передавать на сервер.