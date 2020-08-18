РИАМО - 18 авг. В музейном комплексе «Конный двор» Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника 22 августа пройдет День народной игрушки, исторически праздник связан с днем рождения искусствоведа, музейного деятеля и коллекционера игрушек Николая Бартрама, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С детьми будем сочинять сказки, отгадывать загадки, мастерить игрушки и, конечно, играть в игры и игрушки», - говорится в сообщении.

Программа праздника рассчитана как на маленьких, так и на взрослых посетителей.

Любителям и знатокам игрушки расскажут две необычные истории: «История глины или глиняные рассказки» и «История сергиевской дамы». Они будут проходить в формате путешествия по музею.