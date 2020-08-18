РИАМО - 18 авг. Военные кинологи из шести стран примут участие в конкурсе «Верный друг» в рамках юбилейных Армейских международных игр-2020, команды-участницы прибывают в место проведения конкурса — в 470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных сил РФ, дислоцированный в Дмитровском округе Подмосковья, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год соревнованиях военных кинологов примут участие команды из Белоруссии, Узбекистана, Израиля, Алжира и Вьетнама. Все участники прибывают на конкурс со своими служебными собаками.

«После проведения карантинных мероприятий военнослужащие размещены в современных казармах. Питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни. Служебные собаки после ветеринарного осмотра помещены в специальные выгулы», - говорится в сообщении.

В каждую команду входят 10 человек - старший представитель команды, тренер, пять участников и три человека группы обеспечения, а также пять служебных собак.

Кинологи должны пройти пять этапов – трассу «Дог биатлона» с выполнением стрельбы из биатлонной винтовки, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробежать «Дог биатлон-эстафету».

Церемония открытия пройдет 23 августа. Конкурс будет проходить до 31 августа на учебно-материальной базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ.