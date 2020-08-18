РИАМО - 18 авг. В столичном районе Куркино на Машкинском шоссе возведут ледовый каток «Сталкер», разрешение на его строительство уже получено и будет действовать до 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Общая площадь спорткомплекса составит более 10 тысяч квадратных метров. В нем заработают две ледовые арены – 28 на 60 метров и 28 на 56 метров, предназначенные для игр ночной хоккейной лиги, занятий школы по обучению игре в хоккей и фигурному катанию. Также предусмотрены два зала – атлетической и внеледовой подготовки», – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что учебно-тренировочный центр разработали по схеме, при которой все вспомогательные и технические помещения располагаются во встройке между двумя параллельно расположенными ледовыми полями.

«На первом этаже, помимо ледовой зоны, входной группы и гардеробной, разместятся десять раздевалок, тренерские и судейские комнаты, медпункт, пункт заточки коньков и ремонта инвентаря, сушилки, помещение ледовых комбайнов и яма для плавления льда», – уточнил Левкин.

На втором этаже оборудуют зал для хореографии, тренажерный и многофункциональный залы, кафе, детскую комнату, два учебных класса. Здесь же будут размещены VIP-ложа и балкон с местами для зрителей на 200 человек.