РИАМО - 18 авг. II фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» в честь Яблочного, Медового и Орехового Спасов пройдет 22 августа на территории обновленного парка усадьбы Кривякино в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 17:00.

«Вы сможете насладиться театрально-концертной программой, попробовать свои силы в рубке шашкой, сделать колоритные снимки в фотозоне, угоститься липовым чаем с вареньем и другими угощениями», - говорится в сообщении.

На фестивальной ярмарке можно представить свои изделия ручной работы или провести мастер-класс.

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