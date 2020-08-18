РИАМО - 18 авг. Два маршрута Приокско-Террасного биосферного заповедника представлены на новом портале, посвященном экологическому туризму в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ресурс раскрывает возможности туризма в особо охраняемых природных территориях. Портал находится сейчас в стадии наполнения.

«Будущим туристам предлагаются два маршрута – высотная экотропа «Сквозь листву» и маршрут «Дорога к зубрам», - говорится в сообщении.

Портал создан по инициативе министерства природных ресурсов России и Росзаповедцентра. На сегодняшний день здесь можно ознакомиться с 234 российскими ООПТ и 350 маршрутами. На портале также расположена интерактивная карта, на которой можно оставить заявку на посещение любого нацпарка, заказника или заповедника.

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