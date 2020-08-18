РИАМО - 18 авг. Администрация городского округа Павловский Посад выставила на продажу нежилое одноэтажное здание площадью 154 квадратных метра с земельным участком 1235 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект расположен в деревне Ново-Загарье. Участники аукциона сами могут предложить желаемую цену за объект.

«Организатором аукциона выступает комитет по конкурентной политике Московской области», – уточняется в сообщении.

Аукцион будет проходить 24 сентября текущего года.