РИАМО - 18 авг. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти полугодовалой девочки в частном доме, расположенном в селе Ямкино Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел 17 августа. Известно, что ребенок спал в кроватке, когда его мама ненадолго отлучилась в другую комнату. Вернувшись, женщина обнаружила, что дочь не подает признаков жизни. Затем женщина сразу же вызвала скорую помощь

«По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии», - говорится в сообщении.

Сейчас опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.