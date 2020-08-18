РИАМО - 18 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых в совершении серии квартирных краж из элитных жилых комплексов Москвы, среди подозреваемых – один полицейский, сообщается на сайте «МВД медиа».

Известно, что подозреваемые с помощью электронных ключей и отмычек проникали в элитные жилые комплексы, расположенные в Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах Москвы. Там они устанавливали так называемые «маячки», которые фиксировали появление хозяев. Если на протяжении нескольких дней двери не открывались, то тогда злоумышленники проникали в квартиры и похищали ценные вещи. Уезжали они на иномарке с поддельными номерами.

«Фигуранты задержаны с поличным сразу после совершения двух краж из квартир элитного жилого комплекса в районе Филевский парк. При досмотре у них изъяты драгоценности, денежные средства в иностранной валюте а также приспособления для вскрытия замков и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительный ущерб превышает три миллиона рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После совершения преступлений почти все соучастники покидали Московский регион. Дорогостоящие ювелирные украшения реализовывали, предположительно, за рубежом, в частности, в Монако.

По словам Волк, есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В связи с задержанием сотрудника полиции назначена служебная проверка. Если его вина подтвердится, он будет уволен.