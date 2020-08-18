РИАМО - 18 авг. На территории парка «Коломенское» в Москве завершается строительство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«На территории природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» завершается строительство открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий», – отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На площадке будут проводить концерты, фестивали и выставки. Площадка находится в северной части парка неподалеку от набережной. Общая площадь объекта составляет 9400 квадратных метров.

На территории объекта установлены скамейки, урны, навигационный стенд. Ввод открытой площадки запланирован на третий квартал текущего года.

Зрители на массовых мероприятиях смогут размещаться и на газоне. Поэтому на площадке постелен газон, выдерживающей большие нагрузки. Также в рамках проекта обустроена прогулочно-рекреационная зона, где предусмотрены дорожки и тропинки.