РИАМО - 18 авг. Теплая солнечная погода без дождей будет преобладать в Московском регионе в ближайшие дни, но ночью 21 августа столбик термометра в Подмосковье местами может опуститься до нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Осадков в Московском регионе 19 августа не ожидается. Ночью в столице температура воздуха составит 7-9 градусов, в Подмосковье — плюс 4-9 градусов. Днем в Москве потеплеет до плюс 20-22 градусов, по области — до плюс 18-23.

Двадцатого августа температура ночью в столице составит плюс 7-9 градусов, по области — плюс 4-9 градусов. Температура воздуха днем в Москве составит также плюс 20-22 градуса, по области — 17-22 градуса.

Ночью 21 августа в Москве температура составит плюс 7-9 градусов, по области — до плюс 4-9 градусов (местами до 0). Воздух днем в столице прогреется до 20-22 градусов, в Подмосковье — 17-22 градусов.