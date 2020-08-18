РИАМО - 18 авг. Жителей Подмосковья призывают поучаствовать в опросе на портале «Добродел» «О ценах на товары и услуги в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

«С 17 августа по 17 сентября 2020 года в Московской области комитет по конкурентной политике Московской области на портале «Добродел» проводит онлайн-опрос «О ценах на товары и услуги в Московской области», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Цель опроса – определить восприятие потребителями динамики цен в условиях пандемии коронавирусной инфекции, ее влияние на ассортимент и качество товаров, работ, услуг.

В ходе опроса жители смогут оставить свое мнение о предпочтениях в выборе объектов торговли при совершении покупок, а также высказаться по вопросу наличия или отсутствия необходимости привлечения потребителей к онлайн-мониторингу цен.

Результаты опроса будут использованы при подготовке предложений по получению потребителями в режиме онлайн актуальной достоверной информации о ценах на товары, работы, услуги в Московской области.